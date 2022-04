Carolina Deslandes dá os parabéns a Jéssica Silva após título europeu

Carolina Deslandes parabenizou, esta segunda-feira, Jéssica Silva depois de a jogadora de futebol do Lyon ter conquistado o título europeu de clubes.

A cantora de temas como “Jogo Sujo” e “Ruas da Cidade” fez questão de enaltecer a vitória da equipa francesa na final da Liga dos Campeões de futebol feminino, da qual faz parte a internacional portuguesa.

“Portuguesa e campeã da Europa. Podia ser mais do que suficiente para se orgulharem da Jessica, mas é mais que isso. Humilde, generosa, com um sorriso aberto a toda a gente que passa. É uma mulher iluminada que deixa todos os lugares por onde passa mais bonitos. Parabéns Jessie, és maravilhosa”, escreveu.

Perante esta dedicatória ternurenta, a intérprete não ficou sem resposta, isto porque Jéssica Silva respondeu à letra: “Obrigadaaaa, Carolina… UOUUUUU! Derretes-me o coração. Gosto tanto de ti!”

A final entre o Lyon e Wolfsburgo terminou com a vitória das francesas por 3-1. Apesar de não ter integrado a ficha técnica do jogo e ter ficado na bancada, Jéssica Silva partilhou a festa do título nas redes sociais.

