Carolina Deslandes de férias com o namorado em Cabo Verde

Carolina Deslandes está de férias em Cabo Verde com o namorado, Luís Delgado, e tem vindo a partilhar vários registos fotográficos nas redes sociais.

Foi através do seu perfil Instagram e do InstaStories que a cantora fez as suas partilhas.

“Olá Tarrafal, sinto que somos amigos de infância que já não se viam há muito tempo”, escreveu como legenda.

A intérprete publicou ainda várias fotografias do novo companheiro e das paisagens de Cabo Verde.

Recorde-se que o casal assumiu o seu relacionamento recentemente através das redes sociais.

De notar ainda que a cantora é mãe de três filhos, Santiago, Guilherme e Benjamim, frutos do antigo relacionamento com Diogo Clemente.