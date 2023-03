Carolina Deslandes declara-se ao ex-marido no Dia do Pai

Carolina Deslandes não conseguiu deixar em branco o Dia do Pai e aproveitou para se declarar ao ex-marido, Diogo Clemente.

A cantora, que tem três filhos em comum com o músico – Guilherme, Santiago e Benjamim -, publicou assim uma fotografia do artista e escreveu algumas palavras carinhosas.

“Escolher-te-ia mil vezes para esta viagem. Feliz dia do Pai”, afirmou Carolina Deslandes.

Na secção de comentários foram vários os internautas que teceram elogios à cantora. “Isso é tão bonito de se ver e ler! Obrigada pela mulher super inspiradora que és”, “Que maravilha, e que bom para os meninos crescerem com a presença do pai” ou “Tu és de um coração sem explicação! Feliz dia do Pai”, são exemplos de algumas das mensagens deixadas pelos seguidores.