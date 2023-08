Carolina Deslandes dedica-se ao namorado: “Por mais voltas ao mundo juntos”

O músico Luís Delgado, namorado de Carolina Deslandes, celebra o aniversário e a cantora não deixou a data passar em branco e dedicou-se ao companheiro.

Esta quinta-feira, dia 31 de agosto, amanheceu em clima de festa. Isto porque Luís Delgado, o namorado de Carolina Deslandes, comemora mais um aniversário e a cantora não deixou a data passar em branco.

Nas redes sociais, a artista fez uma publicação dedicada ao companheiro e declarou-se ao namorado.

“O meu amor faz anos. Há quem escolha ser bom, há quem só saiba sê-lo. Não escolhe, porque nem sequer existe outra hipótese. O Luis é assim. Uma mistura de morabeza com Alentejo. De letras e cozinha com música e praia. Nunca o vi falar mal de ninguém nem pensar mal de ninguém. É sempre mais de dar do que de receber. Não há ninguém a quem eu o apresente que não me ligue a seguir só para dizer ‘é mesmo fixe o Luis’ e é mesmo fixe e eu tenho a sorte de assistir a isso do camarote presidencial”, começou por escrever.

“Beija na boca onde for, toca bateria nos copos dos restaurantes, entra nos sítios a dizer ‘Comekie firmeza?!’, dorme de barriga para cima e, quando não está, eu durmo com a t-shirt dele por causa do cheiro”, revelou.

“Bem-vindo aos trinta meu amor. Onde as ressacas parecem covid, onde as rugas surgem aos pares e onde te permites a fazer o que a alma pede. Por mais voltas ao mundo, juntos”, completou Carolina Deslandes.