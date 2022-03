Carolina Deslandes desfruta de “dia de irmãs” com a irmã mais nova

A artista aproveitou a tarde de sábado em isolamento para um “dia de irmãs”, com a irmã mais nova.

Com a circulação proibida aos fins de semana a partir das 13 horas, Carolina Deslandes revelou nas redes sociais que ficou em casa com a irmã, Caetana, e fizeram um programa juntas que contou com “pijamas e meias iguais” e “debaixo de uma manta o dia inteiro”.

“Hoje fizemos dia de irmãs. Comprei pijamas e meias iguais, pedimos a nossa comida preferida e estivemos debaixo de uma manta o dia inteiro. Estou com uma amigdalite gigante e ela, sete anos mais nova, é que tratou de mim”, pode ler-se na legenda de uma fotografia publicada pela cantora no Instagram, na qual a irmã surge à mesa.

Recorde-se que Carolina Deslandes anunciou, recentemente, a separação com Diogo Clemente. O ex-casal tem três filhos em comum, Santiago, de quatro anos, Benjamim, de três, e Guilherme, de um.