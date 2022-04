Carolina Deslandes despede-se de “Cinderela”: “Fizeste-me sentir bonita e capaz”

Carolina Deslandes terminou o musical”A Nova Cinderela no Gelo”, no qual dava vida à personagem principal e fez questão de assinalar o momento.

A intérprete, de 30 anos, encarnou “Cinderela” num projeto desafiante que agora chegou ao fim. Nas redes sociais, a cantora fez questão de, esta terça-feira, 4 de janeiro, destacar tudo o que o espetáculo representou para si.

“Até já querida, ‘Cinderela’. Fizeste-me sentir bonita e capaz. Mostraste-me que a vida começa bem longe da nossa zona de conforto, e que a rotina é um veneno para a criatividade. Reinventaste-me e eu reinventei-te. E fomos as mais felizes, respondonas, activistas e feministas das princesas”, começou por escrever.



“Conheci pessoas inacreditáveis nesta viagem que levo comigo para sempre. Enfrentamos a dificuldade todos juntos, as baixas, as dores, o medo. Tudo. Apesar de tudo o que acontecia no mundo as pessoas procuravam-nos e enchiam a sala, porque precisamos todos de sonhar. Principalmente as crianças que estão longe da escola e dos amigos, que há dois anos que só vêm os olhos das pessoas – elas precisavam desta normalidade e deste imaginário e nós estivemos lá. De cabeça levantada e punho em riste”, referiu.

De seguida, a artista deixou ainda um agradecimento a todos que a ajudaram durante a sua passagem pelo projeto bem como a todo o elenco.