Carolina Deslandes diverte-se em Formentera com as amigas

Carolina Deslandes fez as malas e viajou até Formentera, em Espanha. A cantora está a divertir-se na companhia das amigas, inclusive a cantora Bárbara Tinoco.

A intérprete, de 30 anos, revelou ao seguidores, através do InstaStories, ferramenta do Instagram, que chegou este domingo à noite a Formentera, mostrando-se a jantar com as amigas.

“Já chegámos a Formentera. Foi o meu presente de 30 anos, foi vir viajar com as minhas amigas”, contou.

Enquanto está de férias naquela território espanhol, Carolina Deslandes pode ser vista no concurso “I Love Portugal”, da RTP1, ao lado da cantora Bárbara Tinoco. O formato é conduzido por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim.