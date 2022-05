Carolina Deslandes e Igor Regalla estão separados? Rumores dizem que sim

A falta de publicações em conjunto tem levantado questões relativamente à relação de Carolina Deslandes e Igor Regalla.

Rumores dão conta de uma possível rutura na relação entre os intérpretes que assumiram o namoro no dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados.

A notícia da possível separação foi avançada pelo programa “Passadeira Vermelha”, da SIC, através das redes sociais.

“Vários seguidores questionam o porquê de Carolina Deslandes e Igor Regalla terem deixado de partilhar momentos a dois nas redes sociais, o que faz muitos questionarem se os dois ainda estarão juntos ou optaram apenas por ser mais discretos”, começa por dizer a publicação.

“Fontes afirmam à nossa equipa que os dois poderão ter feito uma pausa na relação, desconhecendo-se os motivos. O casal tinha aproveitado o dia 14 de fevereiro para anunciar a relação”, conclui a nota.

Recorde-se que, anteriormente, a cantora mantinha um relacionamento com o artista JêPê e que do casamento, também já terminado, com Diogo Clemente, nasceram três filhos: Santiago, Benjamim e Guilherme.