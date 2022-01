Carolina Deslandes e o terceiro parto: “Foram oito dias de cuidados intensivos”

View this post on Instagram

(…) Fiz 6 testes de gravidez negativos mas eu sabia que tu estavas na minha barriga. Já toda a gente achava que eu estava maluca. Mas deixa la, quando uma mãe sabe, sabe. És tão perfeito e tão desenhado quanto o amor com que te sonhamos. Vieste trazer a loucura a esta casa, e de uma forma inesperada vieste equilibrar tudo como se desde o início estivesse destinado a ser assim. Ontem passei o dia contigo colado ao meu peito e repeti vezes sem conta “amo-te. Obrigada por me teres escolhido. Temos tanta sorte em poder ver de perto os teus olhos do mundo, o teu jeito corajoso e o teu coração” e temos mesmo. Quando me dizem que és o bebé mais bonito e perfeitinho que já se viu, eu rio. Porque nada do que se passa por fora é sequer comparável à beleza que brotou aí dentro. Prometo que os teus irmãos vão deixar de fazer de ti gato sapato e vão incluir-te-no grupo das brincadeiras. Aliás, daqui a um tempo já és tu que as lideras. E prometo estar aqui. Em todos os dias de sol e de chuva, com a certeza de que não me pertences mas que me tens. De que és livre mas tens morada. De que és tu, mas seremos sempre nós. Parabéns meu amor. Agora sei que nasceste com fios de todas as cores porque agarraste o arco iris. O meu tesouro eras tu.❤️ tua sempre, Mãe