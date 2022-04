Carolina Deslandes e Pedro Abrunhosa juntos em novo projeto

Carolina Deslandes rumou até ao Porto, esta quinta-feira, 7 de outubro, e encontrou Pedro Abrunhosa durante a viagem.

A cantora, de 30 anos, partilhou, no perfil de Instagram, o momento em que se encontrou com o seu “amigo” no Norte do país.

“Um dia com o meu amigo. O que mostra livros que nunca li, que fala de canções que tenho de ouvir, que não fala de pessoas nem de coscuvilhices. Que me leva sempre a Serralves, e passeia pela cidade como quem anda na sala de casa”, começou por escrever

A intérprete confessou que estão a trabalhar num projeto a dois: “Estamos a magicar um disco em dueto e uma tour dos dois. Com canções minhas, canções dele e canções novas que vamos criando. Perguntou-me hoje: ‘quando é que arrancamos com isto?’ E eu respondi que queria muito arrancar no inverno de 2022. Era uma boa ideia, não era?”

Os internautas rapidamente reagiram à novidade. “Sim! E gosto tanto do vosso sentimento de carinho! Nota-se tanto nas vossas expressões. Tão bom!” comentou um cibernauta no “post”.

“O quanto antes possível, o pessoal está a precisar do vosso dueto. Que estrondo vai ser, eu sou a favor dos duetos, geralmente ficam 7* beijos e abraços”, atirou outro.