Carolina Deslandes elogia João Manzarra por ajudar a mudar o mundo

Carolina Deslandes elogiou João Manzarra pelo trabalho que o apresentador fez durante a condução do programa “A Árvore dos Desejos”, transmitida pela SIC.

Depois do último episódio do formato televisivo ter ido para o ar mais cedo devido à Covid-19, a cantora fez questão de tecer alguns comentários positivos sobre o desempenho do comunicador.

“Quando as coisas poderosas são usadas para o bem, podem mesmo mudar o mundo. E mudar o mundo começa por mudar uma casa, depois outras, depois outra”, começou por escrever a artista no Instagram.

De seguida, a artista agradeceu ao profissional da SIC: “Obrigada, Manzarra, por me fazeres chorar e sorrir ao mesmo tempo. Obrigada por conteúdo tão bom, tão limpo, puro e generoso.”

