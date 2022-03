Carolina Deslandes elogia seguidora: “Ganhou lugar cativo no meu coração”

Carolina Deslandes elogiou uma seguidora que começou por ser apenas espetadora nos concertos e passou a ter um “lugar cativo” no seu coração.

A intérprete revelou, no perfil de Instagram, que Mariana já viu mais de 60 espetáculos ao vivo, existindo alturas em que a artista só conseguiu cantar porque estava focada na admiradora.

“A Mariana já viu 60 concertos meus. Começou por ser uma seguidora da música e ganhou lugar cativo no meu coração. Em todas as pontas do país, quando olho para o público e a vejo, sinto-me em casa”, admitiu.

Seguiram-se os elogios à seguidora: “Ela é essa bússola, esse lugar. É uma pessoa que dá, sem medo de dar, e ilumina tudo. Sou tão grata por ti, Mariana. Sou tão grata por ti Mariana”.

“Muitos parabéns, amor, em muitos dias de m#### em que pisei o palco, cantei só para ti. E foi por ti também que me aguentei”, confessou, em jeito de conclusão, numa mensagem de parabéns.