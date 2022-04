Carolina Deslandes emocionada com mais um “The Voice Kids”

Carolina Deslandes mostrou-se nesta segunda-feira emocionada com mais um “The Voice Kids”. A mentora elogiou a produção e a apresentadora Catarina Furtado.

Com o “The Voice Kids” (RTP1) a aproximar-se da fase decisiva, as emoções entre os jovens concorrentes e os mentores – Carolina Deslandes, Carlão, Marisa Liz e Fernando Daniel – estão à flor da pele.

Carolina Deslandes deu conta disso mesmo nesta quarta-feira de manhã, ao lembrar a importância da produção do programa e a condução de Catarina Furtado na estação pública.

“Estou às voltas com este post. Aquilo que aconteceu ontem foi das experiências humanas mais bonitas e mais difíceis que já vivi. O ‘The Voice Kids’ é um ecossistema. Há milhares de pessoas que fazem parte deste ecossistema, cada uma com a sua função valiosa, quer seja à frente ou atrás das câmeras, e são todas fundamentais para que o programa aconteça”, começou por referir a artista no perfil de Instagram.

“Temos uma produção que dá colo, uma apresentadora que é das mulheres mais inspiradoras da história deste país, uma equipa técnica brilhante e incansável, uma banda incrível e toda a equipa de vocal coaching!”

“Temos os meus colegas mentores, que são geniais a fazer isto. Geniais. Sabemos que a vida nos levou aos lugares certos quando podemos aprender com quem nos rodeia”, acrescentou Carolina Deslandes.

“À minha equipa: Madalena, Rita e Manel obrigada por provarem que ser artista é maior que o corpo e o espaço, é da alma. Sou uma mentora orgulhosa, emocionada, e muito, infinitamente grata. Até já meu Manel, que a vida nos mantenha juntos. E até ao próximo domingo. Obrigada por estarem desse lado!”, rematou a cantora.