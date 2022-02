Carolina Deslandes enternce fãs ao lado de Benjamin

Carolina Deslandes deixou, esta segunda-feira, os seguidores enternecidos depois de partilhar um vídeo com o seu filho Benjamin.

A cantora, de 28 anos, tem por hábito publicar diversos episódios do seu dia-a-dia no perfil de Instagram. Esta segunda-feira não foi excepção e a artista mostrou-se a brincar com o filho, de três anos.

“Quem é a tua melhor amiga”, perguntou Carolina Deslandes. “É a mãe”, respondeu o pequeno Benjamin.

Depois do momento ternurento, a intérprete de temas como “Moutains”, “A Vida Toda” e “Adeus Amor Adeus” pediu um beijinho à esquimó a Benjamin que, rapidamente, encostou o seu nariz ao da mãe.

Rapidamente, na secção de comentários, entre os diversos elogios que surgiram destaque para as palavras do antigo parceiro de dança de Carolina Deslandes Renato Nobre. “Coisa linda!” atirou o dançarino do programa “Dança Com as Estrelas”, da TVI.

Recorde-se que a cantora participou na última edição do concurso de danças dos famosos, transmitido pela estação de Queluz de Baixo e apresentado por Rita Pereira e Pedro Teixeira.

