Carolina Deslandes estreia-se em musicais no papel de “Cinderela”

Carolina Deslandes decidiu arriscar e vai-se estrear num novo formato. A cantora vai participar no musical “A Nova Cinderela no Gelo”.

A intérprete, de 30 anos, decidiu assim sair da sua “zona de conforto” e aceitar novos desafios. A novidade foi dada pela própria no seu perfil de Instagram nesta quarta-feira, 3 de novembro.

“Sou apaixonada por tudo o que nos tira da realidade. Por tudo o que nos ajuda a sonhar e por isso mesmo sou viciada em Teatro Musical. Vi os mesmos vezes sem conta, decorei as canções, tentei decorar as danças (cof cof) e tenho pena que não exista a cultura de ir ver Musicais em Portugal. Ainda vamos a tempo de mudar isso”, começou por escrever.

“Estou muito contente por anunciar que vou ser a Cinderela no Musical ‘A nova Cinderela no Gelo’ porque estou absolutamente fora da minha zona de conforto, porque as princesas como as conhecemos não se parecem comigo, porque esta é uma Cinderela que não precisa de um príncipe, encontra um príncipe enquanto luta por aquilo em que acredita. É feminista, tatuada, gorda, e feliz. Sim gorda”, acrescentou.

“Vou dividir este papel com a Irma e a Carina e garanto-vos que o espetáculo vale muito a pena. Vamos a isto, que nervos. Que bom!”, rematou.

O espetáculo estará em cena de 1 de dezembro a 5 de janeiro no parque de estacionamento exterior do Mar Shopping, em Matosinhos.