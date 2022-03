Carolina Deslandes exibe curvas em fato-de-banho: “Que se lixem os estereótipos de beleza”

A cantora mostrou-se confiante com a forma física ao exibir as curvas nas redes sociais num fato de banho branco às bolinhas pretas.

Carolina Deslandes continua a defender a valorização do corpo feminino, independentemente do tamanho ou forma. Mãe de três rapazes, Santiago, de quatro anos, Benjamim, de três, e Guilherme, de um, a artista partilhou no Instagram uma fotografia onde destaca a forma física sem receios.

“Que se lixem os estereótipos de beleza”, escreveu Carolina Deslandes na legenda da publicação.

O “post” gerou vários elogios pela coragem. “A beleza não está no corpo, está na forma da alma. Parabéns, Carolina”, referiu uma internauta. “És linda como és. Aliás somos todas lindas, todos os corpos são bonitos”, sublinhou outra.

Recorde-se que, recentemente, Carolina Deslandes confessou que esteve três anos sem ir à praia devido aos comentários negativos sobre a forma física que apresenta.

