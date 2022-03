Carolina Deslandes exibe-se em lingerie: “Curtam o vosso corpo”

Carolina Deslandes exibiu-se, esta quinta-feira, 10 de junho, em lingerie, pedindo aos internautas para “curtiram” o seu corpo e não se deixarem afetar pelas redes sociais.

A cantora desabafou, no perfil de Instagram, sobre o verão que já chegou e a tendência nas redes sociais para surgirem publicações com os corpos trabalhos e os hashtags “hot body” e “verão 2021”.

“Vim aqui sem filtro, para não contribuir mais para esta coisa de pormos filtros em tudo e vocês não verem as pessoas na Internet como elas são. Sei que agora estamos de volta aos posts do ‘hot body’, ‘summer 2021’ e à volta de toda essa cena, acho muito bem que nos preocupemos com o nosso físico, mas não se esqueçam de uma coisa, preocupem-se com a vossa cabecinha”, alertou.

A artista aconselhou os admiradores a fazerem terapia, beberem água, usarem protetor, falarem dos problemas de cada um e estarem rodeados de familiares e amigos. “Cuidem de vocês. Se em algum momento sentirem que a Internet vos faz sentir mal porque não têm o corpo ou a vida de X pessoa, lembrem-se que isto é só uma montra”, acrescentou.

“Não sabem o que se passa na vida das pessoas, tem a importância que tem. Curtam o vosso corpo, as vossas características. Trabalhem no vosso físico, se assim sentirem que o devem fazer, mas trabalhem mesmo mesmo a vossa saúde mental”, concluiu Carolina Deslandes.