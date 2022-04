Carolina Deslandes explica o impacto que a separação teve nos filhos

Carolina Deslandes foi uma das convidadas de Manuel Luís Goucha, esta quinta-feira, 6 de janeiro, e numa conversa intimista falou sobre a sua separação de Diogo Clemente.

Foi durante a emissão de “Goucha”, na TVI, que a intérprete, de 30 anos, recordou o fim da sua relação amorosa com o músico Diogo Clemente, explicando como esta afetou os seus filhos, Santiago, Benjamin e Guilherme.

“Para mim as relações que terminam não falharam e ‘Por Um Triz’ (música que levou ao Festival da Canção) foi essa celebração do quase, porque se tu destes tudo, a outra pessoa deu tudo e por alguma razão as coisas não funcionaram, vocês não falharam, foram bem-sucedidos, porque é preciso ter muito talento e amor para teres uma despedida limpa e generosa na qual cuidas do outro na mesma, permites que o outro cuide de ti. É muito difícil, é raro”, começou por explicar.

“Nunca deixámos que isso passasse para o lado parental. Os miúdos continuam a ter-nos inteiros, fazemos coisas todos juntos, preservamos os Natais, preservamos coisas que queremos dar à nossa família e soubemos separar o casal da família”, reforçou.

Carolina Deslandes e Diogo Clemente têm três filhos em comum, Santiago, Guilherme e Benjamim.