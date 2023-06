Carolina Deslandes faz declaração ao filho no dia de aniversário: “São sete anos, mas já vivemos 100 mil”

O filho de Carolina Deslandes comemora hoje os sete anos e a mãe escreveu-lhe uma dedicatória para assinalar o dia especial.

Ontem, Ana Marta Ferreira celebrou o aniversário do filho que completou sete anos. A completar precisamente a mesma idade hoje, dia 23 de junho, está o filho de Carolina Deslandes, Santiago, e a mãe assinalou a data.

Nas redes sociais, a artista partilhou uma foto do filho e deixou-lhe uma grande mensagem, recheada de amor e carinho.

“Soube que estava grávida de ti com 24 anos. Em casa do meu pai Chico. Não vais acreditar, mas a primeira coisa que fiz foi deitar fora o meu maço de SG Ventil. A seguir corri para o espelho e fiquei a olhar para a barriga à procura de algum sinal da tua existência”, começa por relembrar a experiência da descoberta da primeira gravidez.

“Chegaste a uma vida que estava toda do avesso filho. O luto de um avô que amava muito. Uma carreira que não andava para a frente nem para trás. Mas és filho de uma grande história de amor, e foste tu que mudaste a narrativa da minha vida. Tu fizeste-me sentir escolhida. Como se eu fosse a mais especial do mundo. E tu eras o mais especial do mundo. E, juntos, não tínhamos sequer espaço para a tristeza”.

O nascimento de um filho é um grande marco na vida de qualquer mãe. Mas, além de Santiago vir ao mundo, houve outra mudança na vida de Carolina. “No dia em que nasceste, foi o dia em que voltei a rezar. Foi o dia em que redescobri a minha Fé, porque senti que este mundo tinha de ter um quê de sagrado para que fizesses parte dele. Não rezei a nenhum Deus, rezei aquele espaço entre os sonhos e a vida, sabes? Rezei para alguma coisa que paira sobre nós e que nos protege. Se calhar rezei para o Avô”, continuou.

“Foste o primeiro grande amor da minha vida Santi. E o teu nascimento trouxe pela primeira vez uma bússola para o que é que eu andava aqui a fazer. São sete anos, mas pelas palavras do Palma nós já vivemos 100 mil. Sempre encostados um ao outro. Eu estou sempre aqui. Parabéns, meu filho!”, terminou.

Santiago é fruto do relacionamento de Carolina Deslandes e Diogo Clemente. A cantora é ainda mãe de Benjamim e Guilherme.