Carolina Deslandes faz mudança radical de visual

Carolina Deslandes fez uma mudança radical de visual: a cantora cortou e pintou o cabelo de louro. Veja a imagem.

Habituou os milhares de seguidores a ter uma imagem camaleónica e, neste fim de semana, Carolina Deslandes voltou a não desiludir os fãs: depois de se ter mostrado em roupa interior e com o cabelo comprido, a artista mudou, radicalmente, o visual e apresentou-se de cabelo curto… e loiro.

“Renascida”, escreveu a artista no perfil de Instagram. Poucos minutos depois, “choveram” os elogios, entre eles de muitas famosas, como a cantora April Ivy. “Ahh, que vibe”, escreveu a namorada do jogador do Manchester City Rúben Dias.