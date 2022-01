Carolina Deslandes faz nova tatuagem: “Acho que é a minha preferida”

Carolina Deslandes fez mais uma tatuagem e revelou nas redes sociais que esta, apesar de recente, é a preferida.

A artista tatuou as asas de um anjo no pescoço, perto de uma outra que já tinha na qual estão gravadas as letras “BAE“. O desenho foi revelado esta segunda-feira, 28 de dezembro, no próprio Instagram.

“Acho que esta é a minha preferida”, pode ler-se na publicação.

Recorde-se que, antes desta tatuagem de asas de um anjo, a cantora fez duas novas tatuagens em homenagem ao avô ao desenhar um anjo e uma frase que aquele familiar repetia várias vezes: “promete que vais ser artista”, realizadas no Rio de Janeiro, Brasil.