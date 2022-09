Carolina Deslandes faz nova tatuagem e surpreende fãs

Carolina Deslandes fez uma nova tatuagem e partilhou o resultado final com os seus seguidores no Instagram. Estes mostraram-se surpreendidos com a escolha da cantora.

A intérprete tatuou nas costas uma frase bastante peculiar. “A minha mãe disse-me que sou especial, por isso f*****”, pode-se ler na tatuagem.

Na caixa de comentários foram vários os internautas que reagiram e aprovaram a tatuagem da voz de “Para a vida toda”.

“És maravilhosa miúda” ou “És especial, para a tua mãe e para todos os que te seguem e acompanham!”, são alguns dos exemplos das palavras escritas pelos internautas.