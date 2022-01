Carolina Deslandes revela que o filho mais novo já conta até três

Carolina Deslandes revelou que o filho mais novo, Guilherme, já conta até três. O momento ficou registado quando a cantora estava a passear em família.

A artista partilha diversos momentos da vida pessoal na rede social Instagram e, esta quarta-feira, não foi excepção. Carolina Deslandes enterneceu os fãs com um vídeo no qual o bebé, de um ano, surge a contar até três com a ajuda do pai, Diogo Clemente.

“Alguém aprendeu a dizer um, dois, três”, escreveu a cantora na legenda da publicação.

Recorde-se que, além do pequeno Guilherme, Carolina Deslandes também é mãe de Santiago e Benjamim. Os três meninos são fruto da relação entre a intérprete e Diogo Clemente.

