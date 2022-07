Carolina Deslandes: “Gosto que os meus filhos vejam o ‘The Voice Kids'”

A mentora do “talent show” da RTP1 defende o programa com “unhas e dentes” e diz que não vale tudo na luta pelas audiências.

Pontos nos “is”. Carolina Deslandes defende os princípios que estão na génese do “The Voice Kids” e garante que o público pode contar com ela na defesa de valores como “respeito” ou “dignidade”.

Em declarações à N-TV, a mentora do formato dos domingos à noite da RTP1 – ao lado de Carlão, Bárbara Tinoco e Fernando Daniel -, começa por dar o exemplo da própria família.

“Este é um programa de televisão que eu gosto que os meus filhos vejam. Acho que é um sinal de que estou profissionalmente entregue a uma coisa que, como todas as outras, depende também das audiências, mas não se deixa corromper por elas”, começa por referir. “Estou absolutamente segura de que os meus filhos (Benjamim, Santiago e Guilherme) possam seguir o programa e um dia mais tarde, quem sabe, querer participar”.

Carolina Deslandes insiste no tema das audiências. “Há uma grande tendência para sobrepor os números às pessoas e isto não é uma crítica, é uma constatação. Neste programa os miúdos são tratados com muito carinho, respeito e dignidade, a gestão dos sonhos e da expetativa é a nossa missão”. E acrescenta: “Quer recebam um ‘sim’ ou um ‘não’, esta experiência muda a vida deles, fazem amigos, estão perto de nós. Recebem conselhos e palavras boas e isto acaba por ser muito mais do que um programa de televisão”.

Na opinião da artista e mentora do “The Voice Kids”, também a vida de quem vira as cadeiras no programa é “tocada”. “Nós conhecemos coisas novas que não conhecíamos, voltamos a ser crianças, percebemos a nossa vulnerabilidade e superamo-nos todos em conjunto”.

Segue-se uma “farpa” a alguns programas da concorrência que deram que falar, nomeadamente quando, em edições anteriores do “Ídolos”, da SIC, havia “cromos”.

Carolina Deslandes não aborda diretamente o formato, mas deixa as críticas nas entrelinhas. “Fico muito contente por poder fazer televisão com mensagens que são realmente importantes, sem menosprezar ou gozar com alguém e sem observar um concorrente que tenha uma característica fora do comum e fazer um chavão com isso – através de uma piada disfarçada. O ‘The Voice Kids’ é a celebração da integridade”, diz, a concluir.