Carolina Deslandes: “Há muito tempo que não o via tão feliz”

Carolina Deslandes foi de férias com os três filhos, Santiago, Benjamin e Guilherme. A cantora confessou que nunca viu o primogénito tão feliz.

A cantora, de 30 anos, está a relaxar longe da cidade com os filhos. No perfil de Instagram, a artista admitiu estar muito feliz por ver o seu filho mais velho, Santiago, contente com estas férias.

“Viemos de férias. Há muito tempo que não o via tão feliz. Acendem-se todas as luzes cá dentro”, admitiu.

Recentemente, Carolina Deslandes mostrou as semelhanças entre si e o primogénito quando era mais novo. “Das histórias para o feed: o Santi em cima e eu em baixo. Aquele copy paste preguiçoso da genética”, escreveu.

Lembre-se que os três filhos da cantora são fruto do relacionamento terminado entre a artista e o produtor musical Diogo Clemente. A última relação conhecida da intérprete foi com o ator Igor Regalla.