Carolina Deslandes homenageia Sara Tavares: “A Sara tocou-nos e tocou o mundo”

Sara Tavares faleceu este domingo. Carolina Deslandes deixou uma emotiva mensagem de despedida à cantora.

Este domingo, a notícia que chocou o país foi a da morte da cantora Sara Tavares, aos 45 anos. Face à notícia da morte de Sara, Carolina Deslandes utilizou as redes sociais para deixar uma sentida mensagem de despedida à artista.

A cantora recordou que recebeu, como presente, um disco de Sara Deslandes. “Foi com essa ânsia e felicidade que recebi este disco – era meu e eu podia passar com ele todo o tempo que quisesse, e foi isso que fiz. Os grandes artistas não são distantes de nós. São de casa, sem saberem. Os verdadeiros fãs querem só que eles existam”, começou por escrever.

“A Sara foi professora da autenticidade por nunca largar nada do que a distinguia para vender mais, foi minha amiga no meu quarto de adolescente enquanto a ouvia cantar o amor, foi a minha inspiração. De braço dado com a sua cultura, a Sara tocou-nos e tocou o mundo. Uma Diva não é uma presença arrogante e exigente, é uma presença que se auto anuncia e que capta a atenção, e quando a Sara cantava até as pedras dançavam, e quando cantava baladas, o silêncio imperava nas salas – nem o vento se atrevia a falar”, disse.

“Nestas últimas horas perguntei-me muitas vezes ‘Será que a Sara sabia deste amor? Será que ela sabia que no dia em que nos deixasse o país inteiro ia estar de luto?’. A vida é rápida. E cheia de coisas. E é urgente é imperativo que verbalizemos o amor. Com a palavra e a profundidade que ele merece. A maior e melhor forma que temos de honrar a Sara é essa – dizer o amor. Fazê-lo. Cantá-lo. Obrigada, Sara. Até já. A única coisa maior que o legado que deixas, é a saudade que fica”, concluiu.