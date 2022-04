Carolina Deslandes junta namorado e “ex” na Páscoa

Carolina Deslandes juntou, este domingo, 17 de abril, o namorado, Igor Regalla, e o ex-companheiro, Diogo Clemente, para celebrar a Páscoa.

A cantora passou a Páscoa com a família reunida. Antes de seguir viagem para Barcelos, onde foi dar um concerto à noite, a artista divertiu-se com os filhos, Santiago, Benjamin e Guilherme.

A intérprete contou ainda com a companhia do pai dos filhos, Diogo Clemente, e o namorado da artista, Igor Regalla. Carolina Deslandes eternizou o momento no perfil de Instagram.

“A nossa Páscoa! E agora vamos embora, que hoje é dia de concerto em Barcelos! Quem vem?” escreveu a artista, que publicou várias fotografias da família.

Lembre-se que Carolina Deslandes e Igor Regalla assumiram publicamente o namoro no Dia dos Namorados. “Esta miúda faz-me acreditar que o sol é um presente e que a aurora traz principalmente para mim”, afirmou o ator, na altura.