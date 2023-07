Carolina Deslandes lamenta encerramento do centro comercial Stop, no Porto

Carolina Deslandes recorreu ao Instagram para lamentar o encerramento do centro comercial Stop, ocupado maioritariamente por músicos, na cidade do Porto.

Foi esta terça-feira 18 de julho, que a Câmara Municipal do Porto mandou selar 105 das 126 lojas que existem no centro comercial Stop, localizado na Rua do Heroísmo. O edifício era, maioritariamente, ocupado por músicos e bandas que tinham lá as salas de ensaios e estúdios. Carolina Deslandes recorreu às redes sociais para lamentar o sucedido.

“Não interessa o berço das canções. Não interessam as bandas, os ensaios, o escape para a arte quando não resta mais nada. Não interessam as palavras que ecoam dos avós aos netos”, escreveu nas histórias do Instagram, frisando que o país não presta a devida atenção e apoio à Cultura.

“A arte de um país é a sua alma. É o que o eterniza. Um país não é uma montra. É um universo em combustão, são coisas dentro das coisas. O trabalho das pessoas é vivê-las, a dos artista é eternizá-las. Querem passar num pincel nas cidades e repetir modelos. Mais parques de estacionamento, mais tostas de abacate, mais hostels”, acrescentou.

“O Stop é um marco cultural. Da nossa cidade que não tem papas na língua. Da cidade berço de alguns dos maiores artistas e bandas da história da música portuguesa. O Porto é a celebração da genuinidade e da verdade. Não queiram passar o pincel da mesmice. Que dia triste”, rematou.

Além de Carolina Deslandes, os artistas Capicua e Samuel Úria também mostraram o descontentamento com a decisão tomada pela Câmara do Porto, avançou o Jornal de Notícias.