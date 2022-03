Carolina Deslandes mostra filho em momento ternurento

Carolina Deslandes enterneceu os seguidores nas redes sociais após partilhar um momento único em família.

A artista, de 28 anos, publicou um vídeo na conta de Instagram no qual o filho, Benjamim, de dois anos, surge a receber beijinhos na orelha do avô.

“Avô Zé a dar beijinhos na orelha do Benji. Os avós são as camisolas de lã do coração”, escreveu a intérprete de “A Vida Toda”.

Recorde-se que Carolina Deslandes e o companheiro, Diogo Clemente, são ainda pais Santiago, de três anos, e Guilherme, de um ano.