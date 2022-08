Carolina Deslandes mostra novo visual: “Quero curto e punk”

Carolina Deslandes mostrou, esta quarta-feira, 3 de agosto, o seu novo visual. A artista apostou num “look””curto e punk”.

A cantora voltou a transformar o seu visual para um corte com o cabelo rapado em baixo e mais comprido em cima. No perfil de Instagram, a mentora do “The Voice Kids Portugal” partilhou o resultado final.

“Quero curto e punk”, escreveu.

Rapidamente, na publicação, o ex-companheiro e pais dos filhos, Diogo Clemente, elogiou a cantora. “O melhor de sempre”, afirmou o produtor musical. Já Fernando Daniel atirou: “Ganda pinta”.