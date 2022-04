Carolina Deslandes: “Não posso dizer que sou absolutamente bem resolvida”

Após as críticas de que foi alvo nas redes sociais, Carolina Deslandes revelou que não é “absolutamente bem resolvida”.

A artista abordou as mensagens negativas que recebeu durante participação no programa “Dança com as Estrelas”, em entrevista com Fátima Lopes, no programa “A Tarde é Sua”.

“Não vou ser hipócrita. Não posso dizer que sou absolutamente bem resolvida e tranquila, sou uma pessoa como todas as outras. Há dias em que tenho uma maior capacidade de ignorar, há dias em que essa capacidade é menor”, explicou a intérprete de “A Vida Toda”.

Carolina Deslandes destacou ainda o facto de o mesmo acontecer com outras pessoas que “não têm armas necessárias”.

“Em todos existe um alarme que toca dentro de mim de que se isto acontece comigo, acontece com muito mais pessoas e muitas vezes com pessoas que não têm armas necessárias para rebaterem críticas deste tipo”, afirmou.

Recorde-se que Carolina Deslandes expulsa do “Dança com as Estrelas” este domingo. A ex-concorrente foi a menos votada da terceira gala do programa da TVI.

