Carolina Deslandes e o nascimento do filho mais novo: “Não conseguia parar de chorar”

Carolina Deslandes recordou o nascimento prematuro do filho mais novo, há quase dois anos, e o sentimento de impotência que sentiu.

A cantora, de 29 anos, partilhou um relato sobre o nascimento do filho, Guilherme, de um ano, numa publicação em que assumiu as angústias que sentiu durante os oito dias em que este esteve internado nos Cuidados Intensivos.

“Disseram-me que estava tudo bem. Depois disseram-me que precisavam de te levar. Só me lembro de gritar ‘vai com o nosso filho’ ao teu pai. Ele estava aflito porque me viu desmoronar e não sabia o que fazer. Foi contigo, esteve sempre contigo. Fiquei 6 horas a ouvir ‘o seu filho vem já’ e não conseguia parar de chorar. ‘Ele vai achar que o abandonei’ dizia eu entre soluços, com o coração e o peito prontos para te alimentar”, contou.

“Foram oito dias. Oito dias de aquário. Oito dias em que aprendi a conduzir uma cadeira de rodas para te ir ver, depois de três cesarianas em três anos. Oito dias em que descobri que tu é que vieste para nos ensinar”, acrescentou.

A cantora sublinhou que o “caçula” é a inspiração dos pais. “Prematura era eu, que não sabia da força da vida até chegares”, referiu.

Recorde-se que Carolina Deslandes e Diogo Clemente anunciaram o divórcio no início de setembro. Além de Guilherme, o ex-casal tem três filhos em comum: Santiago, de quatro anos, Benjamim, de três.