Após separação, Carolina Deslandes conta como vai ser o Natal dos filhos

Depois da separação de Diogo Clemente, em setembro, Carolina Deslandes revelou com vai ser vivido o primeiro Natal dos três filhos, Santiago, Benjamin e Guilherme.

A cantora já tem tudo organizado, tal como contou a Manuel Luís Goucha no “Você na TV!” (TVI). Os três filhos da intérprete vão estar com o pai, a mãe e as respetivas famílias de cada um.

“A noite de 24 é em casa da família dos pais do Diogo. O dia 25 em casa dos meus pais. E no dia 25 à noite jantamos só nós com os miúdos em casa”, adiantou a artista ao apresentador na emissão desta quinta-feira, 17 de dezembro.

Lembre-se que Carolina Deslandes e Diogo Clemente anunciaram o fim de relação nas redes sociais. O ex-casal explicou que o seu relacionamento terminou, mas o amor mantém-se.

“É preciso crescer para entender que se pode ser equipa e família, mesmo que não se namore ou se mantenha um casamento. Continuamos os mesmos, motivados e devotos aos nossos filhos”, disse, na altura.

Recentemente, a artista elogiou o ex-companheiro aquando do segundo aniversário do filho mais novo, Guilherme. “Obrigada, Diogo, se sonhasse um pai para os meus filhos não seria tão perfeito como tu. Amo-vos infinitamente!” afirmou.