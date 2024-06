Carolina Deslandes: “O meu corpo não é a razão pela qual eu fui contratada”

Carolina Deslandes apresentou-se este sábado, 22 de junho, no Palco Mundo do Rock in Rio. No Instagram, a cantora respondeu às críticas sobre a roupa escolhida.

A cantora atuou no passado sábado, 22 de junho, no palco principal do Rock in Rio. Para a apresentação, que teve lugar no Parque Tejo, em Lisboa, Carolina Deslandes, de 32 anos, manteve-se fiel ao seu estilo e escolheu uma t-shirt e uns calções largos, “look” que levou a algumas críticas por parte dos seguidores.

Na página de Instagram, a artista já respondeu. “Aquilo que vesti é a minha roupa. Não, não pedi emprestada ao meu pai. Não, não sou rapper. Não, não tinha nenhum vestido que devia ter usado. Não, o meu corpo não é a razão pela qual eu fui contratada”, escreveu.

“Sou uma mulher, uma pessoa, que se veste como quer. Sou artista e não é meu dever, nem minha ambição ser alvo de desejo, de tesão, ou satisfazer as vossas vontades.

Fui cantar como gosto, aconselho-vos a fazerem o mesmo. Já com saudades deste dia”, acrescentou.