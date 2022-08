Carolina Deslandes oferece conselho às mães

Carolina Deslandes recorreu ao seu perfil de Instagram para deixar um conselho a todas as mães que seguem a cantora.

A intérprete, de 30 anos, lembrou a importância de estar presente.

“Um dia, tudo o que os seus filhos vão ter serão as suas fotos. Esteja nelas. Não importa como está o seu cabelo, a sua maquilhagem, o seu corpo. Eles não se importarão com nada disso, eles só vão querer ver você”, lê-se na publicação da artista.

Na secção de comentários vários internautas mostraram concordar com a mensagem partilhada por Carolina Deslandes. Recorde-se que a cantora é mãe de três meninos, Guilherme, Santiago e Benjamim, todos frutos do casamento já terminado com Diogo Clemente.