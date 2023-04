Carolina Deslandes partilha declaração de amor ao namorado

A relação de Carolina Deslandes e o músico Luís Delgado parece ir de “vento em popa” e prova disso é a mais recente declaração de amor da cantora.

A intérprete recorreu assim ao seu perfil de Instagram para partilhar algumas imagens ao lado do companheiro, às quais juntou uma declaração de amor.

“Quando ri fica sem olhos. Escolhe sempre o sítio de maior passagem para ficar parado, mas ninguém leva a mal porque ele é todo coisas boas. É a pessoa menos esquisita do mundo a comer, mas quando gosta do que come faz questão de verbalizar ‘Incrível’”, começou por dizer.

“Fala alto, não tem vergonha de nada, fala com toda a gente e tem luzes nos olhos quando fala de música. Diz-me muitas vezes que a vida é boa. Convence-me a andar a pé. Não me convence a ficar, porque não precisa. Dividir a vida é bué fixe”, rematou.

Recorde-se que Carolina Deslandes é mãe de três filhos, fruto de uma relação anterior com Diogo Clemente.