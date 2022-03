Carolina Deslandes partilha fotografia antiga com 14 anos

A cantora foi ao baú das recordações e surpreendeu os seguidores nas redes sociais com uma fotografia que remonta à época em que era adolescente.

Carolina Deslandes recebeu diversos elogios, esta segunda-feira, depois de publicar um “tesourinho”, captado há 14 anos, em agosto de 2006, no qual surge de biquíni na praia.

“O primeiro ano em que enchi um caderno de letras do início ao fim”, recordou a artista na legenda da publicação. “E sim, toda a gente me chamava de Hermione”, acrescentou, referindo-se às semelhanças com a personagem que a atriz Emma Watson interpreta na saga “Harry Potter”.

Recorde-se que Carolina Deslandes tem três filhos: Santiago, de quatro anos, Benjamim, de três, e Guilherme, de um, da relação amorosa com Diogo Clemente.

