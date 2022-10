Carolina Deslandes partilha imagens de dia “especial” com o filho Santiago

Carolina Deslandes fez as delícias dos seus seguidores ao partilhar imagens de um dia “especial” passado ao lado do seu filho Santiago.

A cantora, de 30 anos, partilhou um conjunto de imagens que retratam o dia entre mãe e filho.

“Fomos à livraria, à loja de discos, lanchamos no Starbucks e passeámos à beira rio. Andamos pela estação do metro e alguém perseguiu as gaivotas. Santi, fazes tudo ser perfeito”, escreveu na legenda.

Recorde-se que Carolina Deslandes e o ex-companheiro, Diogo Clemente, são ainda pais de Benjamim e Guilherme.