Carolina Deslandes partilha nova fotografia ao lado do novo namorado

Carolina Deslandes encantou os seus seguidores ao partilhar um novo registo fotográfico ao lado do seu novo amor.

A cantora, de 30 anos, publicou uma fotografia no InstaStories, ferramenta do Instagram, junto de Luís Delgado. A intérprete aproveitou ainda para confessar que está doente. “Afónica”, escreveu.

Recorde-se que o romance entre Carolina Deslandes e o músico Luís Delgado foi assumido recentemente através de uma publicação da intérprete.

De notar ainda que o último romance conhecido foi com o ator Igor Regalla, no ano passado. A artista é ainda mãe de três filhos: Guilherme, Santiago e Benjamim, frutos da relação que manteve com o músico Diogo Clemente.