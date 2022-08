Carolina Deslandes: “Passei a ter medo de deixar os meus filhos sem mãe”

Carolina Deslandes lembrou o período em que o filho Guilherme esteve internado e aproveitou para desabafar sobre os seus medos e angústias.

“Nunca tive medo de morrer. Mas passei a ter medo de deixar os meus filhos sem mãe. Não é medo de morrer, é medo de deixar os meus filhos sem mãe. Depois disto achei que tinha medo do futuro, da culpa, da minha incapacidade de educar e dizer não”, começou por escrever.

“Em julho de 2022 tive medo de perder o meu filho. Então percebi que o que achava que era medo era só a ponta do medo, a imagem do medo, um primo tão afastado do medo que não ia às festas de Natal”, disse ainda.

“Aos quase 31 anos descobri que não sabia nada sobre o medo. Desisto então de achar que sei. E de dizer que tenho a certeza absoluta das coisas. Nós só conhecemos das coisas aquilo que a vida nos fez entender. E, às vezes, a vida força-nos a fazer redefinições. Não sei nada. A não ser que quando percebi que não sabia nada do medo percebi também que ainda não conhecia tudo do amor”, rematou.

Recorde-se que Guilherme teve de ser submetido a uma cirurgia de urgência no passado mês de julho. Carolina Deslandes é ainda mãe de Santiago e Benjamim também frutos do casamento já terminado com Diogo Clemente.