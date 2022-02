Carolina Deslandes admite ser a “pior do grupo” no novo projeto: “É uma aprendizagem incrível”

Carolina Deslandes revelou, esta quarta-feira, 10 de novembro, ser a “pior do grupo” no musical “A nova Cinderela no Gelo”, em que vai ser protagonista.

Depois de ter anunciado que vai dar vida à personagem “Cinderela” num novo projeto, a artista desabafou, no perfil de Instagram, sobre o quão desafiante tem sido ser “a pior do grupo” de trabalho.

“Estive a tentar patinar de manhã, é o meu terceiro dia, e fartei-me de chorar porque é aquela coisa da frustração, de querermos fazer bem uma coisa e de não conseguirmos”, contou, num vídeo publicado.

A intérprete defendeu que “a vida tem de ter uma grande percentagem de desafios”. “É uma grande aprendizagem estarmos numa carreira, na qual temos um lugar, e irmos para um sítio onde começamos do zero, sem vergonha de sermos os piores”, afirmou.

“Aqui neste grupo sou a pior, sou a pior a representar, a cantar em tons que nunca cantei e sou a pior a patinar. É uma aprendizagem incrível”, acrescentou, referindo que “toda a gente deveria passar por isto na vida”.

“Não há ego aqui, toda a gente se ajuda, se abraça, partilha tudo o que sabe uns com os outros. Trabalha-se muito, há muita dedicação”, rematou Carolina Deslandes.

Diversos famosos e amigos da cantor demonstraram o seu apoio. “Vais ficar apaixonada eternamente por essas pessoas como fiquei e eternamente grata pela aprendizagem! Daí só vêm coisas bonitas por mais duro que seja”, escreveu a atriz Marta Melro.

“Tão bonita amor… É isto tudo! Tenho tanto orgulho em ti”, comentou a fadista e apresentadora Raquel Tavares.