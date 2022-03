Carolina Deslandes pondera fazer um álbum para crianças

Carolina Deslandes está a ponderar fazer um álbum com músicas para crianças. Nas redes sociais, a intérprete questionou os seguidores sobre esta possibilidade.

Conhecida por dar voz a canções como “Avião de Papel”, “Vida Toda”, “Mulher” e “Não Me Importo”, em que aborda temas como o amor, raiva e violência doméstica, a artista, de 29 anos, pensa em compor um projeto infantil.

“E se eu fizesse um disco infantil com todas as músicas que fiz para os miúdos?” perguntou a cantora no perfil de Instagram.

Prontamente, diversos admiradores apoiaram a ideia da intérprete. “Nós íamos adorar. Bora, Carol!” escreveu uma internauta. “Siiiimmm! Ótima ideia”, atirou outra.

Carolina Deslandes é mãe de Santiago, de quatro anos, Benjamim, de três, e Guilherme, de dois, que nasceram durante a relação terminada com Diogo Clemente.