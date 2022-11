Carolina Deslandes: “Precisamos todos do sonho”

Carolina Deslandes tem um novo desafio profissional e não podia sentir-se mais orgulhosa do projeto.

A ensaiar a peça “A Nova Cinderela no Gelo”, a intérprete, de 30 anos, recorreu às redes sociais para fazer uma reflexão.

“Toda a gente devia passar por isto uma vez na vida. Aprender a força do grupo, conhecer o outro. Entregar tudo a uma personagem e defendê-la”, começou por escrever.

“Encontrar o que a personagem tem em comum com a nossa vida e aprender com o que tem de distante. Saber que precisamos muito mais dos outros. E precisamos todos do sonho”, rematou.

Recorde-se que já no ano passado Carolina Deslandes integrou o elenco da peça. Também Irma Ribeiro faz parte do espetáculo.