Carolina Deslandes prepara estreia de “A Nova Cinderela no Gelo”

Carolina Deslandes mostrou-se pronta para a estreia, nesta quinta-feira, da peça “A Nova Cinderela no Gelo”, junto ao centro comercial Alegro, em Alfragide.

Tudo pronto para a estreia de “A Nova Cinderela no Gelo” junto ao centro comercial Alegro, em Alfragide. Carolina Deslandes deu conta disso mesmo num texto publicado nas redes sociais.

“Querido Príncipe, vivi 30 anos sem te conhecer. Que vida chata que devia ser, mas sinceramente não me lembro bem. Sei que chegaste e tomaste conta de tudo. Da luz em palco, da luz nos camarins, da minha confiança que balança mais que as folhas à chuva”, brincou no perfil de Instagram.

“Tomaste conta porque essa é a tua natureza. Cuidar, amar o outro, descobrir o que ele tem de melhor e potenciá-lo, descobrir onde é que dói e caminhar para a cura”.

“Sei que a ‘Cinderela’ se sente princesa em todas as nossas valsas. E a Carolina também. Estreamos hoje, no Alegro de Alfragide. Obrigada a todo o elenco, a toda a equipa e a vocês, que esgotam as salas e nos aplaudem com o coração”, concluiu Carolina Deslandes.