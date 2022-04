Carolina Deslandes assiste ao primeiro concerto de ex-concorrente do “The Voice Kids Portugal”

Carolina Deslandes assistiu, esta terça-feira, 22 de junho, ao primeiro espetáculo de Rita Rocha, ex-concorrente do programa “The Voice Kids Portugal” (RTP1).

A cantora esteve no Monsanto a acompanhar o primeiro concerto ao vivo de Rita Rocha, que participou no concurso da estação pública. No perfil de Instagram, a artista mostrou-se orgulhosa.

“Ouvimos falar da geração apressada, que aos 14 quer ter 20, quer ter filtros, quer correr contra o tempo”, começou por escrever.

“Deixem-me dizer-vos que a minha experiência no ‘The Voice Kids’ me mostrou o oposto. Mostrou-me a geração da união, da paz, do talento, da generosidade. Conheci miúdos felizes, tão felizes que é impossível ficar triste ao lado deles”, prosseguiu.

“A Rita fez o seu primeiro concerto e vieram todos. Foi tão bonito. Só me apetecia voltar. Sou só eu que morro de saudades do The Voice Kids? Parece que fica um vazio”, confessou, em jeito de conclusão.

Além da cantora, que integrou o elenco de mentores do programa “The Voice Kids Portugal”, também Marisa Liz, Carlão e Fernando Daniel se sentaram nas cadeiras vermelhas.

Lembre-se que o grande vencedor do concurso da RTP1 foi Simão Oliveira da equipa do cantor Fernando Daniel.