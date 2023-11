Carolina Deslandes: “Quando engravidei, disseram-me que não era possível fazer tudo”

Nas redes sociais, Carolina Deslandes fez um desabafo e reflexão sobre a conciliação da maternidade com a carreira e sobre o medo que é preciso vencer.

Carolina Deslandes é mãe de três meninos: Santiago, Guilherme e Benjamim. Nas redes sociais, a cantora fez uma reflexão e um desabafo sobre a conciliação da maternidade com a carreira profissional no mundo da música.

“Ontem estive em estúdio a gravar televisão 12 horas, hoje fiz duas canções novas e estive a compor até eles saírem da escola, consegui ir à Terapia com o Santi, e chegar a tempo de banhos e jantares. Isto sou eu a ser maquilhada depois da loucura, em casa, com o Gui ao colo, porque vou gravar um videoclipe à noite”, começou por escrever, partilhando um vídeo no qual se mostra a ser maquilhada com o filho ao colo.

“É uma espécie de superpoder ser mãe, é ser várias numa só. E é também um superpoder querer continuar o meu trabalho e assumir que é esta soma que me faz inteira. Falo muitas vezes sobre isto, porque quando engravidei aos 24, disseram-me que não era possível fazer tudo. Eu decidi que em vez de enterrar a minha carreira, preferia enterrar o medo. Façam o que vos fizer sentido. Mas não deixem que decidam por vocês”, concluiu.