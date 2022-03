Carolina Deslandes: “Queria ter-vos abraçado mais”

View this post on Instagram

Carta à minha equipa : Não sabia que o nosso último concerto ia ser o último. Para já foi o último. Queria ter-vos abraçado mais, queria ter cantado mais, mesmo que toda a gente se fartasse e fosse embora. Queria ter-vos dito que vos amo. Do fundo do meu coração e com uma força que se renova todos os dias. Queria dizer-vos que sou melhor porque vocês fazem de mim melhor e que cada sonho concretizado enquanto artista é tão meu quanto vosso. Queria ter-vos dito que vocês estão em todas as minhas orações e na fila da frente das coisas pelas quais sou grata. Vamos voltar, temos de voltar. Cada dia que passo longe de vocês é mais um dia que guardo um beijo adiado. Voltaremos mais fortes e com a certeza de que juntos, somos mais felizes. Obrigada ao Titanic Sur por ter proporcionado o meu concerto com a heineken hoje. Cantar em casa tem-nos salvo, mas precisamos de voltar a respirar. (Faltou o meu @ferreirasebas ❤️)