Carolina Deslandes reconforta concorrente eliminada no “The Voice Kids Portugal”

Carolina Deslandes reconfortou, esta segunda-feira, 29 de março, Joana Lopes que abandonou o “The Voice Kids Portugal” (RTP1).

A mentora do concurso teve de eliminar a concorrente na gala ao vivo deste domingo do concurso da RTP1. No perfil de Instagram, Carolina Deslandes reconfortou a jovem cantora com uma mensagem de apoio.

“Tem os olhos verdes mais bonitos que já vi. Olham para tudo com curiosidade, com amor. A cara da minha Joana foi desenhada por alguém muito feliz la em cima, e fez o seu coração à proporção da sua beleza”, elogiou.

A artista confessou que continua a ser difícil eliminar alguém da equipa: “Ainda estou deitada, a pensar no quanto custa fazer isto. A Joana enfrentou aquele palco brilhantemente, confiou nela, e pôs o coração ali em cima. Sempre sem saber o quão talentosa é, porque as melhores pessoas são as que não sabem”.

“Obrigada, Joana. Gosto de acreditar que estou a criar crianças que serão tão bonitas e bem formadas quanto tu. Esta semana cantamos juntas, e todas as vezes que quiseres”, prometeu, em jeito de conclusão.

Recorde-se que Carolina Deslandes já tinha revelado que vai fazer duetos com os participantes que forem eliminados do “The Voice Kids Portugal” para mostrar que há vida no pós-programa.

A cantora publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece a cantar com Manuel Duarte. “O meu Manel veio-me visitar e cantámos Billie Eilish”, contou a artista sobre o dueto, na altura.

Além da intérprete, também fazem parte do programa como mentores Fernando Daniel, Marisa Liz e Carlão. Por sua vez, a condução do concurso musical para os mais novos está ao cargo de Catarina Furtado.