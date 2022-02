Carolina Deslandes recorda avô: “Consegui despedir-me”

Carolina Deslandes recorreu ao Instagram, esta segunda-feira, 15 de novembro, para lembrar o avô, declarar-se a Agir e explicar o simbolismo do tema “Heaven”.

A cantora, de 30 anos, publicou um vídeo, no qual surge a interpretar o tema “Heaven” e aproveitou para escrever um texto onde explica como nasceu o tema em 2015.

“Conto muitas vezes esta história nos concertos, antes de cantar o Heaven. Quando o meu avô faleceu, eu fiquei num estado de tristeza que nunca tinha conhecido. Quando celebramos a missa em sua honra, eu não dormia há quatro dias”, começou por legendar.

A intérprete aproveitou para recordar o carinho que recebeu do amigo Agir. “Foi buscar-me a casa da minha avó e andamos de carro em absoluto silêncio. E é mesmo verdade que só sabemos se uma pessoa está absolutamente dentro da nossa intimidade quando conseguimos estar em silêncio com ela. Depois de 1:30h de silêncio ele perguntou-me se queria ir ao estúdio, e eu encolhi os ombros. ‘Fazemos assim, vamos. E depois se não te sentires bem lá, vamos para onde quiseres’. E fomos. Ele chegou, deu-me uma folha e uma caneta e sentou-se ao piano. Fizemos a canção em cinco minutos. E eu consegui despedir-me, sem me despedir, com o descanso e a certeza que esta canção o tinha tornado eterno na minha vida. Era a materialização da nossa relação”, contou.



A voz da canção “Mountains” deixou ainda um agradecimento ao amigo: “Obrigada por este caminho Agir que possamos ficar calados juntos até sermos velhinhos”.

Na caixa de comentários vários foram os rostos conhecidos que deixaram uma mensagem de conforto a Carolina Deslandes. Uma dessas celebridades foi a apresentadora da RTP1 Tânia Ribas de Oliveira: “Quando ouvi essa canção pela primeira, encostei-me à parede, escorreguei até ao chão e estive a chorar durante muito tempo. O meu avô também vive numa nuvem”.