Carolina Deslandes recorda o avô: “Queria não ter de te perder”

Carolina Deslandes mostrou-se com saudades do seu avô, esta terça-feira, 26 de abril, num testemunho emotivo que partilhou nas redes sociais.

A cantora, de 30 anos, perdeu o avô há sete anos. No perfil de Instagram, a artista lembrou as questões que ficaram quando o familiar morreu e as saudades que continua a ter.

“Há sete anos, neste dia, dizia adeus ao meu avô. A repetir para mim ‘não me viste ser mãe’, a repetir para mim ‘ainda não cantamos em palco juntos’, a repetir para mim ‘ainda não cheguei a ser feliz e a deixar-te orgulhoso’, a repetir para mim ‘porque é que o para sempre no amor é tão bonito e na saudade é tão letal?’” confessou.

“Sinto muito a tua falta careca. Jesus. Eu digo que só queria cinco minutos mas é uma grande mentira. Eu queria não ter de te perder”, afirmou.